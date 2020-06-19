Видео: МЧС спасли поросенка и двух козлят из горящего сарая в Ленобласти

Причина пожара неизвестна.

Вечером в пятницу, 19 июня, сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в массиве Беляевский мох Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели увидели, что горят две хозяйственные постройки и две бани, огонь также подбирался к домам. Меньше, чем за час, пожар удалось ликвидировать. Сотрудники МЧС продолжили заливать конструкции и услышали шум. В погребе под обгоревшими досками находились поросенок и два козленка. Животных удалось аккуратно извлечь и передать хозяйке, потерявшей всякую надежду на спасение своих подопечных.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в МЧС не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице Петербурга.

Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области