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Видео: МЧС спасли поросенка и двух козлят из горящего сарая в Ленобласти

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Причина пожара неизвестна.

Вечером в пятницу, 19 июня, сотрудники МЧС получили сигнал о пожаре в массиве Беляевский мох Кировского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место спасатели увидели, что горят две хозяйственные постройки и две бани, огонь также подбирался к домам. Меньше, чем за час, пожар удалось ликвидировать. Сотрудники МЧС продолжили заливать конструкции и услышали шум. В погребе под обгоревшими досками находились поросенок и два козленка. Животных удалось аккуратно извлечь и передать хозяйке, потерявшей всякую надежду на спасение своих подопечных. 

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее мы писали, что в МЧС не подтвердили слухи о взрыве в парикмахерской на Садовой улице Петербурга.

Видео: пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Теги: мчс, мчс спасли животных, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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