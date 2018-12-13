Видео: Геннадий Орлов поздравил жителей Выборга с Днем Победы

Глава администрации Выборгского района обратился к ветеранам войны, труженникам тыла, выборжанам и гостям города во время торжественного митинга на Красной площади.

В Выборге закончился торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны. Со сцены, установленной на Красной площади к выборжанам и гостям города обратился глава администрации Выборгского района.

Канал Piter.TV публикует видео выступления Геннадия Орлова.

Уважаемые жители Города воинской славы Выборга, а также гости нашего города. Примите наши сердечные поздравления с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Для всех нас День Победы - главный государственный и всенародный праздник. В этот день всех нас объединяют глубокие, всепронизывающие эмоции к родным и близким, защищавшим Родину, разгромившим врага. Мы скорбно склоняем голову перед теми, кто не вернулся с войны. Мы воздаем почести тем ветеранам, кого уже нет с нами. Великая Победа ковалась беспримерным мужеством и героизмом фронтовиков, высоким военным искусством полководцев, самоотверженным трудом в тылу великой страны. Ветераны Великой Отечественной войны принадлежат к особой категории людей, мы с гордостью называем их "поколением победителей". С первых дней они были уверены, что враг будет разбит, а победа будет за нами. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

За торжественным митингом наблюдало более 20 000 зрителей. Среди них основную часть составляли участники акции "Бессмертный полк". Тема современных реалий и жизни Выборга также нашла свое отражение в речи Геннадия Орлова.

Мы всегда будем помнить о доблести офицеров, солдат и матросов, проявивших мужество и героизм на Карельском перешейке, а также во время штурма Выборга. Мы всегда будем помнить о доблести людей, которые сложили свои головы в этой страшной войне. На жителей Выборга и всего Выборгского района, почетное звание "Город воинской Славы" возлагает особую ответственность перед ветеранами и павшими защитниками Родины. Сегодня, глядя на бескончаемый поток людей с портретами своих близких в "Бессмертном полку", мы твердо знаем - память о беспримерном подвиге наших соотечественников в годы войны будет жить вечно. Вечная слава ветеранам! Могущества и процветания нашей великой России. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

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Видео: Piter.TV