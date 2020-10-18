Видео: Геннадий Орлов избежал заключения под стражу, аргументы следствия не впечатлили суд

Канал Piter.TV публикует первые кадры из зала суда, на которых видно, что главу администрации Выборгского района выпустили "из-за решетки". А суд фактически назвал аргументы следствия несостоятельными.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов, вопреки ожиданиям ряда экспертов, не отправился под стражу после четырехчасового судебного заседания по "делу Болучевского". В стенах Приморского районного суда Санкт-Петербурга было принято решение в пользу более мягкого варианта: чиновника, которого рассматривают как возможного соучастника Александра Болучевского, перевели под домашний арест до выяснения обстоятельств.

Суд отклонил требования СК о заключении Геннадия Орлова под стражу, сразу после оглашения вердикта его выпустили из "клетки" в зале суда. При этом пресс-служба судов Санкт-Петербурга передает позицию председательствующего, который был явно разочарован аргументами о виновности муниципала. Фактически, кроме показаний на бывшего начальника от самого казнокрада, признавшегося в создании черной финансовой схемы, следствие за месяц работы в Выборге не зафиксировала никаких следов участия Орлова в расхищении средств. Однако резонанс дела и особый статус заседания стали причиной решения о домашнем аресте.

Ранее мы писали, что суд счел голословными доказательства вины Геннадия Орлова для заключения под стражу.

Канал Piter.TV продолжает следить за подробностями "дела Болучевского".