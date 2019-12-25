Суд счел голословными аргументы следствия против Геннадия Орлова для заключения под стражу

В отношении главы администрации МО "Выборгский район" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения Геннадию Орлову, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Вопреки требованиям стороны обвинения глава администрации МО "Выборгский район" был направлен под домашний арест. Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, судью разочаровали доводы и аргументация следствия. Фактически доводы для заключения под стражу оказались голословными.

Суд следствию отказал так как доводы для стражи оказались голословны, доказательства суду никакие не представлены, являются предположениями следователя. Таким образом, осталась одна тяжесть преступления. Суд избрал домашний арест по 12.11.2020. Объединенная пресс-служба судов

Отметим, что слушание изначально складывалось не "в пользу" следствия. Следователь начала с попытки закрыть процесс. Суд отказал. Далее следователь пыталась приобщить постановление о привлечении Орлова в качестве обвиняемого, пояснив суду, что предъявила обвинение устно. Суд зачитал УПК РФ, следователь отказалась от этой мысли.

Защита ходатайствовала о приобщении справок о состоянии здоровья Орлова, наград, грамот и почетных знаков. Следователь возразила, но почему пояснить не смогла. Суд грамоты и пр. приобщил.

Прокурор зачитал ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Основания для избрания стражи стандартные: особо тяжкое преступление, дело сложное, подозреваемый может оказать воздействие на свидетелей и соучастников, обладает обширными связями, не все соучастники установлены, может скрыться и уничтожить доказательства.

Орлов пояснил, что вину не признает, в удовлетворении ходатайства просил отказать. "Хотел бы скрыться, уже скрылся",- сообщил Орлов.

Адвокаты пояснили, что Орлов социально адаптирован, награжден медалями орденов за заслуги перед Отечеством 1 и 2 степени, кроме того, защита обратила внимание на то, что именно Орлов сообщил следствию о совершенном Болучевским преступлении, а заграничный паспорт у него изъяли. Просили отказать в страже, либо избрать домашний арест.

Как результат, чиновник будет находиться под домашним арестом до 12 ноября 2020 года. За это время следствию придется собрать более убедительные аргументы и доказательства возможной вины Геннадия Орлова, так как в противном случае чиновник может лишиться статуса подозреваемого.