Видео: Экипаж судна "Юный Балтиец" сыграл в футбол со сборной "Фаворита"

Дружеский матч получился интересным и обошелся без травм: игра закончилась победой выборжан.

На протяжении всей минувшей недели 26 моряков из Петербурга стояли на рейде в порту Выборга. Об этом сообщает наш корреспондент, также принявший участие в знакомстве шхуны "Юный Балтиец" с городом.

Самые спортивные из моряков сыграли в футбол с представителями общественного объединения "Фаворрит. Дружеский матч получился интересным и обошелся без травм: игра закончилась победой выборжан.

"Юный Балтиец" покинет Выборг во вторник, 9 июля. Шхуна берет курс на Польшу, где их ждут на фестивале "Baltic Sail".

Видео: Piter.TV