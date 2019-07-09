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Видео: Экипаж судна "Юный Балтиец" сыграл в футбол со сборной "Фаворита"

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Дружеский матч получился интересным и обошелся без травм: игра закончилась победой выборжан.

На протяжении всей минувшей недели 26 моряков из Петербурга стояли на рейде в порту Выборга. Об этом сообщает наш корреспондент, также принявший участие в знакомстве шхуны "Юный Балтиец" с городом. 

Самые спортивные из моряков сыграли в футбол с представителями общественного объединения "Фаворрит. Дружеский матч получился интересным и обошелся без травм: игра закончилась победой выборжан.

"Юный Балтиец" покинет Выборг во вторник, 9 июля. Шхуна берет курс на Польшу, где их ждут на фестивале "Baltic Sail". 

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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