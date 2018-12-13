Видео: ДТП в Кудрово снова собрало пробку

На участке дорожной полосе столкнулся автобус и легковой автомобиль.

Днем 6 мая в Кудрово произошло ДТП. Водители в очередной раз не поделили дорогу на въезде. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По предварительной информации, на участке дорожной полосе столкнулся автобус и легковой автомобиль "Жигули". Информации о пострадавших не поступало, однако авария стала причиной пробки. Свидетели рекомендуют водителям продумать маршрут заранее.

ДТП в Кудрово уже стали традицией, скоро ему сможет позавидовать даже сам "мост глупости". Автомобилисты часто застревают в этом месте из-за аварий.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"