Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России

Российский дипломат якобы собирался отравить трех местных политиков.

Чешская полиция и спецслужбы не имеют доказательства того, что российский дипломат въехал в страну с ядом, чтобы якобы отравить местных политиков. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек.

В конце апреля издание Respekt выпустило статью, где рассказало о мужчине, который прилетел в прагу с российским диппаспортом и ядом рициномю По данным СМИ он собирался отравить трех местных политиков, причастных к сносу памятника маршалу Коневу.

Позднее стало известно имя дипломата, в связи с чем Москва потребовала предоставить ему охрану. Саму новость о попытке отравления посольство РФ назвала гнусной и вопиющей.

Вице-премьер Ян Гамачек сказал, что конкретных доказательств у полиции Чехии нет.

Судя по тому, как всё это происходит, полиция или службы, вероятно, не имеют доказательств

Ян Гамачек

Также Гамачек сообщил, что "утечка" в СМИ привела к осложнениям в работе ряда ведомств, и призвал наказать виновного.

Видео: YouTube / Ministry of Foreign Affairs of Russia