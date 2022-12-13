Вице-губернатор Поляков заявил о дефиците киосков с газетами в Петербурге

Так, в городе должно быть не менее 700 киосков с прессой, но в городе работает только 480 точек.

В четверг, 16 февраля, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил о дефиците в городе киосков для продажи свежих газет и журналов. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Так, в городе должно быть не менее 700 киосков с прессой, но в городе работает только 480 точек. По словам Полякова, дефицит случился из-за банкротства "Союзпечати" и "Роспечати".

Согласно поручению президента, в городе запустят проект. Предпринимателям предоставят торговые места. В ближайшие несколько лет город закупит около 300 киосков.

Ранее стала известна одна из потенциальных тем фестиваля "Книжные аллеи" в 2023 году. Фестиваль хотят посвятить Николаю Гоголю.

Фото: piter.tv

