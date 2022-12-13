Стала известна одна из потенциальных тем фестиваля "Книжные аллеи" в 2023 году

Фестиваль хотят посвятить Николаю Гоголю.

Одна из потенциальных тем фестиваля Книжные аллеи в 2023 году – "Гоголь наш". Сам фестиваль планируется открыть 26 мая. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал директор Дома книги Виталий Федоров.

Дом книги вместе с Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ, а также архитектором Евгением Спириным на данный момент работают над концепцией "Книжных аллей". Фестиваль снова пройдет на Малой Конюшенной улице.

В планах – обновить киоски для торговли книгами. Также в этом году планируется немного поменять расположение сцены, чтобы она не перегораживала вид на памятник Николаю Гоголю.

Фото: ВКонтакте/ Книжные аллеи