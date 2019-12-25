Вице-губернатор Петербурга поведала, как завершится учебный год

Обучение в дистанционном формате будет продолжено.

В интервью порталу "Фонтанка" вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сообщила, как в городе завершится учебный год для школьников. Это произойдет 22 мая, причем обучение в дистанционном формате будет продолжено.

Отмечается, что при желании родителей дети могут завершить учебный год досрочно, никаких санкций для тех, кто решил закончить год раньше, не предусмотрено.

Ранее учителя из Петербурга рассказали, как изменился их рабочий день на "удаленке". С вопросами об отношении к онлайн-образованию, серьезности школьников и подходами к обучению Piter.tv обратился к представителям трех городских школ.

Фото: Piter.tv