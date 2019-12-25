Вице-губернатор Петербурга поручил активизировать уборку пешеходных маршрутов в зеленых зонах

Снег должен быть расчищен там к 8 утра.

Вице-губернатор Николай Бондаренко поручил активизировать уборку пешеходных маршрутов в зонах зеленых насаждений. Пресс-служба чиновника рассказала, как работники садово-парковых хозяйств проводят уборку в зимний период.

Было известно, что в пятницу выпадет снег, поэтому тротуары и проезжую часть обработали солевыми растворами и песко-соляной смесью заранее. Это позволяет предотвратить образование наледи.

На данный момент сотрудники дорожных предприятий сметают выпавший снег и вывозят ранее собранный. Всего в уборке задействовано более 6 тыс. дворников, почти 500 единиц техники и 377 средств малой механизации.

Отдельно технику выделили для уборки садов, парков и зеленых зон. В них трудятся 549 работников ручного труда садово-парковых предприятий. Дорожки очищают как вручную, так и механизированным способом. В зеленых зонах для борьбы со льдом используют только песок и инертные материалы без химических добавок, таких как гранитная крошка.

Николай Бондарев отметил, что все пешеходные маршруты садов, скверов и парков должны быть убраны к 08:00.

Фото: Piter.TV