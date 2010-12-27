Вице-губернатор Петербурга Линченко рассказал, когда будет готов "долгострой" в Шушарах

Жилой комплекс должны были сдать в 2017 году.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал, когда планируется завершение строительства ЖК "Вариант" в Шушарах. Объект должен быть сдан в 2017 году, но до сих пор не готов.

По итогам совещания в Смольном Линченко сообщил, что за долгострой может взяться группа компаний "ПИК". На данный момент соглашение еще не конкретизировано и не оформлено.

Своих квартир ожидают около тысячи семей. Жилой комплекс планируют достроить в период с конца 2020 по начало 2021 года, работы продолжатся с начала следующего года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что долгострой "Силы природы" в Мурино сдадут до Нового года.

Фото: Piter.TV