Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вице-губернатор Санкт-Петербурга предложил парковаться как в Швеции
Сегодня, 12:45
2
Shdaria
785

Вице-губернатор Санкт-Петербурга предложил парковаться как в Швеции

0
 
 

Вице-губернатор Николай Бондаренко намерен изменить правила парковки для уборки снега.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выступил с инициативой создания новых правил парковки в городе. Бондаренко считает, что необходимо внести изменения, чтобы облегчить уборку снега.

Также вице-губернатор привел пример: "в Швеции с 1 ноября по 15 мая машины паркуются неделю на одной стороне, неделю на другой стороне. Когда одна сторона свободна, дорожники производят ее уборку". Кроме того, Бондаренко добавил, что уборка в Петербурге его совсем не устраивает.

Согласно словам инициатора, в Северной столице зачастую дороги убирают дважды, так как на уже очищенные пешеходные зоны сбрасывают сосульки и снег с крыш. Вице-губернатор считает, что это происходит из-за отсутствия договоренности действий жилищных компаний и организаций.

 

Теги: бондаренко , новости спб , парковка , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

Оставить комментарий

    Сегодня 13:04

    Здравая мысль. Вряд ли её поддержат. Адекватных, грамотных и порядочных в нашем ЗАКСе не потерпят.

    0
      Сегодня 13:24

      ,  У нас по обе стороны улиц машины стоят. И куда вторую половину перепарковать?

      0

Новости на эту тему

Загрузка...
5