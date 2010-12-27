Вице-губернатор Санкт-Петербурга предложил парковаться как в Швеции

Вице-губернатор Николай Бондаренко намерен изменить правила парковки для уборки снега.

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко выступил с инициативой создания новых правил парковки в городе. Бондаренко считает, что необходимо внести изменения, чтобы облегчить уборку снега.

Также вице-губернатор привел пример: "в Швеции с 1 ноября по 15 мая машины паркуются неделю на одной стороне, неделю на другой стороне. Когда одна сторона свободна, дорожники производят ее уборку". Кроме того, Бондаренко добавил, что уборка в Петербурге его совсем не устраивает.

Согласно словам инициатора, в Северной столице зачастую дороги убирают дважды, так как на уже очищенные пешеходные зоны сбрасывают сосульки и снег с крыш. Вице-губернатор считает, что это происходит из-за отсутствия договоренности действий жилищных компаний и организаций.