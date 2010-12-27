Волховская неваляшка объявлена новым брендовым сувениром Ленинградской области

В Ленинградской области появился новый брендовый сувенир. Им стала Волховская неваляшка с элементами Волховской кистевой росписи по дереву. Деревянный сувенир занял первое место в пятом Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир" 2019. Об этом сообщило правительство Ленинградской области.
Особенность сувенира в том, что под видом обычной матрешки внутри скрыт музыкальный механизм. Мастерская ООО "Волховская роспись" при создании деревянного изделия пользовалась материалами этнографического музея. Детально были воссозданы лицо, манжета и рукава рубахи. Длину платка вообще вымеряли с точностью до миллиметра.
Среди работ от Ленобласти, представленных на конкурсе, были и изделия мастерских Волховской и Шугозерской росписей. Обе работы завоевали номинацйии "Этнографический сувенир".
Эксперты признали, что новый брендовый сувенир Ленобласти передает "культурный код" региона.
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Фото : Правительство Ленинградской области
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