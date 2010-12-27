Выборжанин принял участие в уникальном III Международном фестивале спорта "ECOFEST RUSKEALA"

Денис поделился с редакцией Piter.TV своими впечатлениями об организации фестиваля, месте его проведения и рассказал, что в таком фестивале обязательно должны принять участие все любители забегов.

Житель города Выборга принял участие в уникальном III Международном фестивале спорта ECOFEST RUSKEALA, который прошел в минувшие выходные в окрестностях парка Рускеала

Денис поделился с редакцией Piter.TV своими впечатлениями об организации фестиваля, месте его проведения и рассказал, что в таком фестивале обязательно должны принять участие все любители забегов.

Классная трасса, уникальная и красивая. Я успел финишировать до ливня, который обрушился на Рускеала, но в душе завидовал тем, кто бежал под дождем. Обязательно приму участие в следующем году на более длинной дистанции. В этом году я пробежал 5 километров. рассказал Денис

По словам Дениса, забег, да и все соревнования, были организованы отлично. Всех участников забега накормили вкусным грибным супом с карельскими пирожками "Калитками".

Отметим, что "ECO TRAIL RUSKEALA" это ночной трейловый забег, проходящий на территории уникального в Европе и единственного в России горного парка-музея под открытым небом "Рускеала" в Карелии. Трассы проходят по лесным дорогам и тропам вокруг "Мраморного каньона" - родины знаменитого мрамора цвета белых ночей.

Фото: http://project130123.tilda.ws/