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Выборжанин Денис Балясников занял второе место на соревнованиях в открытом кубке "Ижорец"
Сегодня, 14:39
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KaterinaKono13

Выборжанин Денис Балясников занял второе место на соревнованиях в открытом кубке "Ижорец"

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Редакция Piter.TV узнала подробности предстоящей поездки Дениса на мировой финал в Италию.

Выборжанин Денис Балясников занял второе место на соревнованиях в открытом кубке "Ижорец", которые прошли в Колпино 16 июня. Журналист Piter.TV связался с представителем автономной некоммерческой организации "Центр дополнительного профессионального образования — Федерация мотоциклетных видов спорта "Фаворит" и узнал, что летом Денис поедет на мировой финал в Италию.

В указанный день прошел второй этап соревнований, где юный спортсмен хорошо проявил себя. Мальчик почти каждые выходные занимает призовые места на разных соревнованиях. Этим летом Дениса ждет мировой финал по картингу в Италии.

Юный выборжец учится в 11 школе, перешел в пятый класс. Занимается картингом два года, начиная с восьми лет. В картинг мальчика привел дедушка, он начинал в картинг-центре "Фаворит" в команде SNC Racing.

Он также начал пробовать себя в конце прошлого года в карт-кроссе. На традиционном мотокроссе выезжал на показательные круги. В этом виде тоже очень успешно стартовал и продолжает заниматься.

поделилась представитель Федерации мотоциклетных видов спорта "Фаворит" в Выборгском районе

 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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