Редакция Piter.TV узнала подробности предстоящей поездки Дениса на мировой финал в Италию.

Выборжанин Денис Балясников занял второе место на соревнованиях в открытом кубке "Ижорец", которые прошли в Колпино 16 июня. Журналист Piter.TV связался с представителем автономной некоммерческой организации "Центр дополнительного профессионального образования — Федерация мотоциклетных видов спорта "Фаворит" и узнал, что летом Денис поедет на мировой финал в Италию.

В указанный день прошел второй этап соревнований, где юный спортсмен хорошо проявил себя. Мальчик почти каждые выходные занимает призовые места на разных соревнованиях. Этим летом Дениса ждет мировой финал по картингу в Италии.

Юный выборжец учится в 11 школе, перешел в пятый класс. Занимается картингом два года, начиная с восьми лет. В картинг мальчика привел дедушка, он начинал в картинг-центре "Фаворит" в команде SNC Racing.