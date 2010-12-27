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Выборжане побывали на традиционном празднике "Пенккарит" в Хельсинки
Сегодня, 22:24
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KaterinaKono13

Выборжане побывали на традиционном празднике "Пенккарит" в Хельсинки

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Выпускники лицеев разъезжали на машинах по столице Финляндии Хельсинки, разбрасывая по дороге, как и положено для этого праздника, горсти конфет и прочих сладостей. 

Сегодня 14 февраля, выпускники лицеев Хельсинки отметили традиционный ежегодный праздник "Пенккарит". Молодые люди разъезжали на машинах по столице Финляндии Хельсинки, разбрасывая по дороге, как и положено для этого праздника, горсти конфет и прочих сладостей. 

В переводе на русский язык название праздника "Пенккарит" переводится как "день просиживания скамьи". Мероприятие состоялось по стариннымым обычаям с карнавальными костюмами, песнями, грузовиками и множеством разбросанных сладостей.

Праздник символизирует своего рода начало усиленной подготовки выпускников лицеев к сдаче экзаменов. Побывать на празднике смогли также и жители Выборга, отдыхавшие в это время в Финляндии.

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Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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