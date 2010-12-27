Выборжане написали географический диктант

Вопросы задавали Лев Лещенко, Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Гарик Сукачев.

В минувшее воскресенье, 11 ноября, жители Выборга приняли участие в написании Всероссийского географического диктанта. Об этом сообщает газета "Выборг". Местом проведения мероприятия стала уже в третий раз школа № 37. Испытать свою эрудицию в области географии решились порядка 60 выборжан.

Диктант прошел под эгидой Российского географического общества и состоял из двух разделов, в каждом из которых было по 15 вопросов. Подумать над каждым из которых можно было в течение 120 секунд. Вопросы задавали Лев Лещенко, Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Гарик Сукачев.

На мой взгляд, справиться с вопросами посильно тем, кто много путешествует или читает. Большую роль в успехе играет и умение перерабатывать информацию, на первый взгляд, не связанную с географией. Мне, к примеру, интересны задания, иллюстрированные снимками из космоса – это уникальная возможность увидеть нашу планету с другой стороны. Кстати, на уроках я частенько даю детям подобные задания. Примечательно, что сегодня участвуют в диктанте мои ученики, позже на уроке мы обязательно обсудим все задания: с чем справились ребята, какие вопросы вызвали затруднения. Наталия Данилова, директор школы № 37

Источник: газета "Выборг"