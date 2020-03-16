В Выборге начали действовать нововведения для первоклассников

Согласно новому регламенту, вступившему в силу в феврале, первоклассники смогут учиться в одной школе со своими старшими братьями и сестрами независимо от проживания на закрепленной территории.

Об этом сообщила Светлана Хазипова, заместитель председателя комитета образования администрации МО "Выборгский район".

"Основное нововведение коснулось семей, чьи старшие дети уже посещают школу. В таком случае, первоклассники имеют преимущественное право на прием в ту же школу независимо от проживания на закрепленной территории. Для этого дети должны быть зарегистрированы по одному адресу и воспитываться в одной семье".

Также она напомнила, что в Выборге откроют два дополнительных класса для первоклассников.

В случае, если родителям пришло уведомление об отказе на зачисление ребенка, они в праве обратиться в конфликтную комиссию, работающую при комитете образования администрации Выборгского района. Для урегулирования подобных ситуаций комиссией было принято решение создать два дополнительных класса на базе средней школы №13 с углубленным изучением отдельных предметов и на базе средней школы №10

В районном комитете образования продолжает работать "горячая линия" по вопросам приема в 1 классы. Справки по телефону: 8(81378) 3-58-74.