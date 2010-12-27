Презентация диссертации пройдет в форме открытой лекции, которая состоится в конференц-зале Выборгского музея-заповедника.

В субботу, 16 февраля 2019 года в 14.00 в Выборгском замке состоится презентация кандидатской диссертации архитектора-реставратора Ксении Губинской "Градостроительные традиции и особенности формирования историко-градостроительного генетического кода г. Выборга в XIII-XX столетиях".





Ксения работает главным специалистом Управления по охране и использованию объектов культурного наследия в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. С 2013 г. по настоящее время преподает в Санкт Петербургском государственном архитектурно-строительном университете на кафедре Архитектурного и градостроительного наследия, где и защитила диссертацию в ноябре 2018 г.



Под руководством К.Ю. Губинской с 2013 г. систематически разрабатываются курсовые и дипломные работы, посвященные реставрации и приспособлению территорий, кварталов и объектов г. Выборга. В 2017 г. по ее инициативе между СПбГАСУ и Выборгским объединенным музеем-заповедником заключено соглашение о сотрудничестве. В декабре 2017 г. и мае 2018 г. были организованы выставки результатов дипломного проектирования студентов выпусков 2010–2017 гг., проходившие в Выборгском замке и Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.





В своем диссертационном исследовании архитектор-реставратор рассматривает не только градостроительную историю старой части Выборга, но и предлагает пути и методы сохранения и развития исторической среды города.



Презентация диссертации пройдет в форме открытой лекции, которая состоится в конференц-зале Выборгского музея-заповедника (Выборгский замок, Главный корпус, 1-й этаж, конференц-зал).



Вход свободный.

Ждут всех желающих!