Выборгские пожарные спасли 6 человек из задымленного помещения

Горела четырехкомнатная квартира.

Вчера, 19 июля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о возгорании в квартире на 3 этаже дома на Ленинградском шоссе в городе Выборге. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

На место пожара прибыли 2 автоцистерны 52 пожарно-спасательной части. По прибытии пожарные увидели уже сильный дым из окна пятиэтажного дома. Для выяснения происходящего, в дом первой направилась газодымозащитная служба. Они увидели, что дым распространился на верхние этажи и приняли решение эвакуировать людей. Два взрослых и четверо детей были выведены по маршевой лестнице с применением спасательных устройств.

Во время разведки стало понятно, что горят межэтажные и межкомнатные перекрытия в отдельной четырёхкомнатной квартире. Возгорание ликвидировали за 30 минут. Благодаря оперативности пожарно-спасательных подразделений удалось избежать гибели людей, распространения огня на соседние помещения и значительного материального ущерба.

Вчера мы сообщали о том, что в Выборге загорелось здание с разными окнами.

Фото: Интересный Выборг (afishavyborg.ru)