В Выборге загорелось здание с разными окнами

В Выборге загорелась квартира на третьем этаже в "здании с разными окнами". На месте возгорания работают два расчета 52 пожарной части, расположенной всего в 300 метрах от места ЧП.

Квартира, расположенная на третьем этаже загорелась в районе 14 часов. Возгорание произошло в пятиэтажном доме по адресу Ленинградское шоссе, 10. На месте работают два расчета 52 пожарной части, расположенной всего в 300 метрах от места происшествия.

Напомним, что здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Бертела Мохелла. Дом является одним из интереснейших строений старого Выборга, хотя и не так широко представлен в туристических путеводителях, как другие здания. Интересной особенностью строения является то, что на фасаде, выходящем на Ленинградское шоссе нет двух одинаковых окон. При том, что окна здания сильно похожи друг на друга и не выбиваются из общего облика фасада, в деталях они все различаются.

В данный момент пожар потушен, идет проливка места возгорания. Какая-либо информация о пострадавших отсутствует.

Фото: Интересный Выборг (afishavyborg.ru)