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Выборгские объекты культуры находятся под надзором сотрудников МЧС
Сегодня, 15:44
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nastya960
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Выборгские объекты культуры находятся под надзором сотрудников МЧС

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Сегодня сотрудники МЧС посетили "Выборг-Синема" и музей-заповедник "Замковый остров".

Перед выходными сотрудники МЧС проводят проверки на объектах культуры. Об этом сообщает ОНДиПР Выборгского района.

Обеспечение безопасности мест с массовым пребыванием людей - важная составляющая работы специалистов МЧС. Именно поэтому сегодня инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района посетили с проверкой ООО "Выборг-Синема" и музей-заповедник "Замковый остров".

Во время проверки провели профилактические мероприятия с проведением инструктажей на тему "Действия персонала в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей",также отработали на практике эвакуацию людей при пожаре. Сотрудникам и посетителям кинотеатра раздали наглядную агитацию. 

Ранее мы сообщали, что Выборгские медики получили благодарность за работу во время ЧМ-2018.

Фото: ОНДиПР Выборгского района

Теги: выборг , выборг-синема , выборгский район , ленобласть , узей-заповедник замковый остров
Категории: Лента новостей Выборг

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