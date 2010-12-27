Выборгские объекты культуры находятся под надзором сотрудников МЧС

Сегодня сотрудники МЧС посетили "Выборг-Синема" и музей-заповедник "Замковый остров".

Перед выходными сотрудники МЧС проводят проверки на объектах культуры. Об этом сообщает ОНДиПР Выборгского района.

Обеспечение безопасности мест с массовым пребыванием людей - важная составляющая работы специалистов МЧС. Именно поэтому сегодня инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района посетили с проверкой ООО "Выборг-Синема" и музей-заповедник "Замковый остров".

Во время проверки провели профилактические мероприятия с проведением инструктажей на тему "Действия персонала в случае возникновения пожара на объекте с массовым пребыванием людей",также отработали на практике эвакуацию людей при пожаре. Сотрудникам и посетителям кинотеатра раздали наглядную агитацию.

Ранее мы сообщали, что Выборгские медики получили благодарность за работу во время ЧМ-2018.

Фото: ОНДиПР Выборгского района