Выборгская таможня подвела итоги работы в первые праздничные дни

За пять праздничных дней через границу в оба направления проследовали 38 057 легковых автомобилей, 134 360 физических лиц, 655 автобусов и 4 034 грузовых автомобиля.

В праздничные дни таможенные посты МАПП Торфяновка, Брусничное и Светогорск Выборгской таможни работали в усиленном режиме в связи с увеличившимся потоком автотранспортных средств граждан, выезжающих в Финляндию и Россию на отдых в первомайские выходные. Об этом сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

За пять праздничных дней через границу в оба направления проследовали 38 057 легковых автомобилей, 134 360 физических лиц, 655 автобусов и 4 034 грузовых автомобиля.

Несмотря на существенное увеличение количества российских и финских туристов в праздничные дни, обстановка на границе была достаточно стабильной. Принятые меры, разработанные совместно с руководством территориальных государственных контрольных органов, смогли обеспечить бесперебойный пропуск транспортных средств. говорит начальник Выборгской таможни Александр Ястребов

Источник: пресс-служба Выборгской таможни

Фото: Александр Алабушев