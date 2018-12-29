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Выборгская городская прокуратура обсудит с гражданами нарушения в сфере газоснабжения
Сегодня, 13:06
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KaterinaKono13

Выборгская городская прокуратура обсудит с гражданами нарушения в сфере газоснабжения

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При себе нужно иметь все необходимые документы, а также паспорт.

Уже завтра, 24 января, в Выборгской городской прокуратуре состоится "прямая линия" с жителями города. Основной темой станет соблюдение законов касательных газоснабжения. 

Как заверили в прокуратуре, каждый житель получит возможность лично обратиться к сотрудникам ведомства и сообщить о нарушениях в данном законодательстве, а конкретно - о случаях необоснованного с точки зрения законодательства отказа в подключении к сетям газораспределения, а также в требованиях предъявить лишний перечень документов, в задержании срока оказания услуг, не исполнении своих обязанностей во время технических работ с сетями и приборами газоснабжения.

Приём заявлений от граждан в прокуратуре будет проходить с 9 часов до 18 часов по телефону 8(81378)228-58. если вы хотите подать письменное обращение, необходимо обратиться в указанное время в городскую прокуратуру, по адресу: пр. Ленина, д. 4, каб. № 8. 

При себе нужно иметь все необходимые документы, а также паспорт.

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Теги: выборг, горячая линия прокуратура, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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