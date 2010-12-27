Выборгская администрация организовала совещание по вопросам завершения капремонта в домах города

Участниками мероприятия стали граждане, представляющие интересы жителей, а также председатели ТСЖ и руководители управляющих организаций.

В минувший четверг, 1 ноября, в здании администрации Выборгского района прошло совещание по вопросам завершения капремонта в домах Выборга, реставрация которых началась весной 2018 года. Инициатором выступила администрация Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками мероприятия стали граждане, представляющие интересы жителей, а также председатели ТСЖ и руководители управляющих организаций. Всем представителям домов, в которых идет капремонт, было предоставлено право передать от имени жильцов замечания, пожелания, претензии. Более 3 часов граждане поочередно докладывали о текущей ситуации по каждому объекту, интересовались сроками завершения работ, обозначали сопутствующие проблемы, которые возникли в ходе проведения капремонта.

Представители подрядных организаций пояснили, что капремонт в текущем году не завершается. Будет проведена временная консервация на зимний период, после чего работы продолжатся. Контракты были заключены в основном до конца 2019 года.

В настоящее время предпринимаются меры, чтобы обеспечить условия для проживания граждан. В частности, для исключения протечек формируются временные кровли. В результате обсуждения были установлены сроки по исправлению всех объективных замечаний, отмеченных жителями. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

И.О гендиректора Фонда капремонта Сергей Морозов непосредственно в ходе обсуждения назначал даты, к которым подрядным организациям предписано устранить недоработки.

Фонд капремонта воздействовал на исполнителей работ по обеспечению теплом в тех домах, где возникли проблемы. На сегодняшний день эти вопросы решены. Понятна ситуация по кровлям: сроки обозначены по тем домам, где работы еще продолжаются. Фонд взял исполнение на контроль. Сергей Морозов, исполняющий обязанности гендиректора Фонда капремонта

Совещание прошло под руководством первого заместителя главы администрации Выборгского района Владимира Рошковича. Он отметил, что для администрации крайне важно, чтобы были обеспечены соответствующие условия для проживания граждан и своевременное выполнение работ.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО