Выборг станет местом проведения Всероссийских соревнований по вольной борьбе

Соревнования пройдут среди юниорок до 20 лет и девушек до 17 лет. Участниками станут более 350 спортсменок из 27 субъектов Российской Федерации.

В Выборге пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниорок до 20 лет и девушек до 17 лет. Мероприятие пройдет под эгидой Ленинградской областной Федерации спортивной борьбы и молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В рамках соревнований также будет проведен всероссийский тренерский семинар. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Старт соревнований назначен на 3 ноября в 13:30, сами игры пройдут с 3 по 5 ноября. Площадкой для проведения Всероссийских соревнований по вольной борьбе станет СК "Выборг" по адресу: Ленинградское шоссе, д. 103.

Отметим, на территории Ленинградской области Первенство России по женской вольной борьбе пройдет впервые. В нем запланировано участие более 350 спортсменок из 27 субъектов Российской Федерации: Москвы и Санкт-Петербурга, Республик Дагестан и Крым, Красноярского и Ставропольского краев, Курганской и Оренбургской областей и др. Ленинградскую область представят более 15 участниц. Возглавит судейскую коллегию Александр Матвеев, судья Всероссийской категории, заслуженный тренер Российской Федерации. пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО