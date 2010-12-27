Выборг продолжает обзаводиться современными детскими площадками

Администрация Выборгского района отчиталась об успешном благоустройстве двора на Ленинградском шоссе, 41. Уже сегодня во дворе можно увидеть современную детскую площадку с резиновым покрытием, оборудованную для юных выборжан. На площадке расположились горки, качели, а также спортивные тренажеры. Ради безопасности детей детская площадка ограждена забором и выделена в отдельную терриорию. Также в дворовых проездах был полностью заменен асфальт, обустроены территории около подъездов, посажены молодые саженцы плодовых кустарников. Последним штрихом работ по благоустройству двора станет установка новых светильников, которая уже стартовала сегодня.
Всего в план работ в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на текущий год включены 5 дворов:
- Ленинградское шоссе, д. 41;
- ул. Кировские Дачи, д. 3а-6;
- пр. Ленина, 22, 24, 28,
- ул. Мира, д. 3;
- ул. Гагарина, д. 21;
- ул. Гагарина, д. 33;
Также в данный момент в рамках реализации программы производится благоустройство сквера Молодежи напротив городского ЗАГСа. Напомним, что в июле Piter.TV почти каждый день радовал выборжан новостями о обновлении объектов для детского отдыха.
Более подробная информация о ходе реализации программы "Формирование комфортной городской среды" размещена на сайте администрации МО "Выборгский район".
По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"