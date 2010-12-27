Выборг продолжает обзаводиться современными детскими площадками

Оборудование современной детской площадки завершается во дворе на Ленинградском шоссе, 41.

Администрация Выборгского района отчиталась об успешном благоустройстве двора на Ленинградском шоссе, 41. Уже сегодня во дворе можно увидеть современную детскую площадку с резиновым покрытием, оборудованную для юных выборжан. На площадке расположились горки, качели, а также спортивные тренажеры. Ради безопасности детей детская площадка ограждена забором и выделена в отдельную терриорию. Также в дворовых проездах был полностью заменен асфальт, обустроены территории около подъездов, посажены молодые саженцы плодовых кустарников. Последним штрихом работ по благоустройству двора станет установка новых светильников, которая уже стартовала сегодня.

Всего в план работ в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" на текущий год включены 5 дворов:

Ленинградское шоссе, д. 41;

ул. Кировские Дачи, д. 3а-6;

п р. Ленина, 22, 24, 28,

ул. Мира, д. 3;

ул. Гагарина, д. 21;

ул. Гагарина, д. 33;

Также в данный момент в рамках реализации программы производится благоустройство сквера Молодежи напротив городского ЗАГСа. Напомним, что в июле Piter.TV почти каждый день радовал выборжан новостями о обновлении объектов для детского отдыха.

Более подробная информация о ходе реализации программы " Формирование комфортной городской среды" размещена на сайте администрации МО "Выборгский район".

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"