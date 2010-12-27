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Выборг остался без света из-за поврежденного в нескольких местах высоковольтного оборудования
Сегодня, 18:25
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KaterinaKono13

Выборг остался без света из-за поврежденного в нескольких местах высоковольтного оборудования

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Как рассказал диспетчер компании, обслуживающей многоквартирные дома в городе Выборге УК "Реппола", причиной отключения электричества стал сгоревший фидер.

Выборг остался без света из-за поврежденного в нескольких местах высоковольтного оборудования. Время полного устранения аварии пока не известно.

Как рассказал диспетчер компании, обслуживающей многоквартирные дома в городе Выборге УК "Реппола", причиной отключения электричества стал сгоревший фидер.

В городе электричество включаем постепенно, по мере выявления и устранения проблем, так уже включена подача электроэнергии в Лазаревке. Жителям центра города придется еще потерпеть пару часиков без света.

прокомментировали ситуацию в АО "ЛОЭСК"

Напомним, что вчера, 28 апреля, в городе из-за аварии на электросетях местами было отключено водоснабжение.

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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