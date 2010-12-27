Выборг остался без света из-за поврежденного в нескольких местах высоковольтного оборудования. Время полного устранения аварии пока не известно.
Как рассказал диспетчер компании, обслуживающей многоквартирные дома в городе Выборге УК "Реппола", причиной отключения электричества стал сгоревший фидер.
В городе электричество включаем постепенно, по мере выявления и устранения проблем, так уже включена подача электроэнергии в Лазаревке. Жителям центра города придется еще потерпеть пару часиков без света.
прокомментировали ситуацию в АО "ЛОЭСК"
Напомним, что вчера, 28 апреля, в городе из-за аварии на электросетях местами было отключено водоснабжение.
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