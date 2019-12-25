Меры поддержки общественных объединений ветеранов расширят в Петербурге

Для организаций установят льготный коэффициент на аренду помещения и компенсируют расходы за коммунальные услуги.

В Северной столице приняли решение о дополнительных мерах господдержки общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий. Соответствующие поправки в городское законодательство внёс губернатор Петербурга Александр Беглов.

Так, при расчёте арендной платы для перечисленных объединений будет установлен льготный коэффициент социальной значимости в размере 0,001 при расчете арендной платы за объекты нежилого фонда при учёте, что одна организация занимает не более 250 кв.м.

Также ветеранским объединениям предоставят компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Сюда входит абонентская плата за телефон и коллективная телевизионная антенна.

Ранее Беглов сообщил о случаях возвращения мобилизованных.

Фото: Piter.TV