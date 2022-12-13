Ветер в Петербурге повалил деревья на авто

МЧС вызывали шесть раз из-за падения деревьев на авто: в Выборгский (2), Красносельский (2), Кировский (1), Приморский (1) районы.

Порывы ветра 2 мая в Петербурге достигли 16 метров в секунду. Петербуржцы привлекали спасателей уже 11 раз, чтобы устранить последствия стихии. Об этом пишет "Фонктанка".

МЧС вызывали шесть раз из-за падения деревьев на авто: в Выборгский (2), Красносельский (2), Кировский (1), Приморский (1) районы.

Еще по разу жители жаловались на ненадёжную кровлю, которую грозился сорвать с крыш ветер, из жители Выборгского, Кировского и Фрунзенского районов. О единичных случаях падения конструкций сообщали во Фрунзенском и Кировском районах.

Добавим, что уровень воды в Неве увеличился на 18 сантиметров.

Ранее синоптики предупредили о сильном ветре в Ленобласти 3 мая. Днем в регионе обещают кратковременные дожди.

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