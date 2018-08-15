Вертолет МЧС вылетел за петербуржцами, застрявшими в горах на Колыме

В ближайшее время экстремалы из Северной столицы окажутся в безопасности.

Вертолет экстренной службы вылетел в Колыме ради спасения застрявших там петербуржцев. Группа из трех туристов ждет помощи специалистов с 13 августа, но погодные условия не позволяли спасателям раньше вылететь за пострадавшими.

О спасательной операции сообщает "Петербургский дневник". Сотрудники Хабаровского авиационного центра ГУ МЧС отметили, что добраться до жертв инцидента можно только воздушным способом: гористая местность не позволяет отряду доехать на спецмашине. Сейчас личный состав ведомства уже вылетел за туристами. Они прибудут на вертолете класса Ми-8.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что течение унесло у россиян надувные лодки с запасами продовольствия и медикаментами. Путешественники остановились посередине спуска по горной реке Омулевке. Расстояние от Магадана до пункта назначения составляет 600 километров. Как отмечают представители ГУ МЧС, на данный момент мужчины отрезаны от большой земли. Однако, как сообщили по спутниковому телефону сами экстремалы, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.tv