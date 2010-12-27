На Колыме трех петербургских туристов спасают вертолетом

Пострадавшие лишились лодки, еды и медикаментов.

За петербургскими туристами в Магаданскую область вылетел вертолет экстренных служб. Об этом сообщает "Мойка78" со ссылкой на пресс-службу Сибирского центра МЧС по региону.

Напомним, что три человека сплавлялись по реке на территории Колымы, но не рассчитали погодные условия. В результате наши соотечественники остались без лодки продуктов питания и лекарств. У мужчин при себе остались только спутниковый телефон и палатки. При помощи первого устройства пострадавшие смогли обратиться за помощью. Сигнал поступил в ГУ МЧС еще 13 августа, но погодные условия не позволили воздушному средству взлететь.

Любители экстремального времяпрепровождения на данный момент находятся в 200 километрах от ближайшего населенного пункта. Как отмечают специалисты, добраться до ни по земле невозможно из-за многочисленных гор и скал.

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