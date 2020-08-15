Момент убийства белоруса силовиками попал на видео

Александр Тарайковский, погибший в Минске 10 августа, стал первой жертвой столкновений демонстрантов с силовиками

На распространившихся кадрах видно, как мужчина спокойно шагает в сторону вооруженных сотрудников силовых структур с поднятыми вверх руками, в которых ничего нет. В определенный момент со стороны представителей правоохранительных органов появляется вспышка, после чего мужчина хватается за живот и падает.

Видео опровергает заявление МВД Белоруссии – по версии ведомства, 34-летний Александр Тарайковский скончался после того, как в его руках взорвалось самодельное взрывное устройство, которое он собирался бросить в силовиков.

15 августа в Минске состоялось прощание с Тарайковским. Акция памяти собрала тысячи людей, которые пришли возложить цветы на место его гибели – перекресток улицы Притыцкого и проспекта Пушкина.

Акции протеста и забастовки на производствах продолжаются в Белоруссии с 9 августа – жители республики не согласны с официальными результатами выборов президента, согласно которым с большим отрывом вновь одержал победу Александр Лукашенко.

Видео: t.me / euroradio