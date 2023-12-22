Верхний сад в Петергофе откроют в мае

Верхний сад теперь оснащен системой полива, что значительно упростит работу садовников. Гендиректор подчеркнул, что для поддержания сада в идеальном состоянии музей планирует увеличить штат садовников.

Музей-заповедник "Петергоф" готовится к открытию после масштабной реставрации в мае. Об этом сообщил генеральный директор учреждения Роман Ковриков на пресс-конференции 23 апреля.

В рамках реставрации был полностью восстановлен Китайский дворец в Ораниенбауме, который является уникальным памятником архитектуры в стиле рококо в России. Верхний сад теперь оснащен системой полива, что значительно упростит работу садовников. Гендиректор подчеркнул, что для поддержания сада в идеальном состоянии музей планирует увеличить штат садовников.

Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим. Фонтаны Петергофа, вдохновленные фонтанами Версаля, отличаются большим количеством воды, высотой струй и продолжительностью работы. Большинство фонтанов и каскадов были спроектированы самим Петром I, и сегодня фонтанная система Петергофа на 70% состоит из исторического оборудования XVIII-XIX веков.

Сегодня музей-заповедник "Петергоф" включает в себя 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов.

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Фото: Piter.TV