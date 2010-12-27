Китайцы могут замусорить Петербург велосипедами

Петербуржцы не одобряют китайскую программу велопроката, которая способна загрязнить город.

Петербургские чиновники намеренны запустить совместный проект с китайской фирмой Mebike. Это большая компания по прокату велосипедов. Компания стала популярной из-за особенной системы велопроката. Однако, как сообщает "Мойка78", из-за отличительной черты компании улицы Северной столицы придется "разгребать" от "железного коня".

Проект велопроката Mebike работает так: все велосипеды, обеспеченные GPS-трекерами выносятся на улицы. Также они подключены к единой программе. Пользователь устанавливает приложение на мобильный телефон и с его помощью ищет ближайшего железного коня. Когда замок на колесе разблокирован, в приложении запускается счетчик. По завершении поездки деньги в онлайн-режиме списываются с банковской карты.

Удобство заключается в том, что не нужно беспокоиться о станциях. Велосипед можно поставить там, где вам удобно. Его "заберет" другой пользователь, который отыщет велосипед через приложение.

В связи с этим, рост числа велосипедов на китайских улицах привел к тому, что на тротуарах складывались горы транспорта. Петербургские журналисты опасаются, что в Санкт-Петербурге может сложится похожая ситуация.

"Пользоваться им будут, по-видимому, не только жители Северной столицы, но и многочисленные туристы из Китая, которые тысячами приезжают в наш город. А вот кто будет разгребать кучи искореженного металлолома, пока не ясно", - пишет "Мойка78".