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Великобритания, США и Франция готовят свою резолюцию по Сирии
Сегодня, 11:00
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TretyakovaS
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Великобритания, США и Франция готовят свою резолюцию по Сирии

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Переговоры по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, который внесли Великобритания, Франция и США, начнутся в понедельник, 16 апреля.

Переговоры по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, который внесли Великобритания, Франция и США, начнутся в понедельник, 16 апреля.  Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ТАСС. 

Ранее появилась информация, что указанные страны передали  членам Совбеза ООН черновик своей резолюции по Сирии. В ней подвергается осуждению применения химоружия (в том числе, официально так и не подтвержденный инцидент 7 апреля в Думе), предусматривается создание "независимого механизма для расследования" для таких происшествий, который будет основан "на принципах объективности и профессионализма". Также в резолюции требуется установить "прочное перемирие" и обеспечить "беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи". 

Стоит отметить, что 14 апреля Совбезом ООН была отвергнута предложенная Россией резолюция, в которой осуждалась агрессия в отношении Сирии. 

Теги: мировые новости , политика , сирия
Категории: Мировые новости

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