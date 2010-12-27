Великобритания, США и Франция готовят свою резолюцию по Сирии

Переговоры по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, который внесли Великобритания, Франция и США, начнутся в понедельник, 16 апреля.

Переговоры по проекту резолюции Совбеза ООН по Сирии, который внесли Великобритания, Франция и США, начнутся в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ТАСС.

Ранее появилась информация, что указанные страны передали членам Совбеза ООН черновик своей резолюции по Сирии. В ней подвергается осуждению применения химоружия (в том числе, официально так и не подтвержденный инцидент 7 апреля в Думе), предусматривается создание "независимого механизма для расследования" для таких происшествий, который будет основан "на принципах объективности и профессионализма". Также в резолюции требуется установить "прочное перемирие" и обеспечить "беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи".

Стоит отметить, что 14 апреля Совбезом ООН была отвергнута предложенная Россией резолюция, в которой осуждалась агрессия в отношении Сирии.