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Ведущий Fox News исключил участие Байдена в выборах 2024 года

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По его мнению, демократическая партия не допустит этого.

Ведущий Fox News Карл Роув исключил участие президента США Джо Байдена в выборах 2024 года. Об этом он заявил в эфире телеканала.

По мнению Роува, демократическая партия не допустит участия Байдена в перевыборах. Он подчеркнул, что в какой-то момент появится член партии, который выступит против. Ведущий уверен, что такого политика поддержат, поскольку в ближайшее время президент вряд ли изменится в лучшую сторону.

Демократы покончили с президентом Байденом. Они не настолько глупы, чтобы выдвигать кого-то в возрасте 82 лет, кто уже с трудом может связать два слова.

Карл Роув, ведущий Fox News

Ранее мы сообщали, что Белый дом не планирует разговора Байдена с Путиным.

Видео: Fox News

Теги: fox news, выборы, джо байден, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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