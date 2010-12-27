Вечером в Невском районе Петербурга сгорела иномарка

На то, чтобы справиться с огнем, ушло менее получаса.

Вечером 8 октября в Невском районе Петербурга спасатели потушили горящую иномарку. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре по адресу 1-й Рабфаковский переулок, 3 поступило в 20:09. К ликвидации огня привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Языки пламени удалось потушить в 20:37. В результате пожара у автомобиля "Форд" были уничтожены все сгораемые части.

О причинах инцидента неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Металлостроя самостоятельно потушили пожар в квартире. Он произошел из-за взорвавшегося аккумулятора.

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