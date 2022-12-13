Вечером станция "Площадь Восстания" работает только на вход

С 17:30 вестибюль-1 станции работает только на вход из-за высокого пассажиропотока.

В четверг вечером, 2 марта, вновь ограничили работу станции метро "Площадь Восстания". Об этом рассказали в ГУП "Петербургский метрополитен".

С 17:30 вестибюль-1 станции работает только на вход из-за высокого пассажиропотока.

Напомним, что сегодня утром на "Площади Восстания" сломался эскалатор. Первый вестибюль станции метро "Площадь Восстания" закрылся на вход из-за технической неисправности эскалатора 2 марта в 9:01. Станция работала только на выход.

Ранее петербурженка сломала обе ноги на "Ладожской". Вечером 1 марта при входе в вагон женщина оступилась, её нога попала между платформой и вагоном.

Фото: Piter.tv