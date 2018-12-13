Вечер джаза JazzLIke в Музее советских игровых автоматов

Организаторы придерживаются правила "Главное – атмосфера", поэтому обстановка здесь очень душевная.

Самый искренний и эмоциональный джаз можно услышать в лофтовых интерьерах Музея советских игровых автоматов. Перед увлеченными слушателями будут самые увлеченные исполнители. Все пришедшие смогут "оказаться" в Нью-Йорке 70-х. Выступающие выкладываются по максимуму, так как для них важно, какие впечатления получают их зрители.

Место: Музей советских игровых автоматов (пл. Конюшенная, д. 2В)

Цена: 650 рублей

Ограничения по возрасту: 6+

Фото: Вечер живого джаза JazzLike в Санкт-Петербурге/ ВК