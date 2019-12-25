Вдова Риксена представила книгу про экс-футболиста "Зенита"

Голландец умер от бокового амиотрофического склероза в сентябре 2019 года.

Вероника Риксен, вдова бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, сообщила в своем Instagram-аккаунте о выходе книги, посвященной ее мужу.

Книга называется "Последний бой. Жизнь с БНМ". БНМ — болезнь моторных нейронов, также известна как боковой амиотрофический склероз (БАС). Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого голландец лишился возможности передвигаться и говорить.

С гордостью представляю вам обложку книги о моем покойном муже. Это история, которую он хотел рассказать, история его последних лет. Вероника Риксен, вдова экс-полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена

Напомним, Фернандо Риксен играл за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 года. Он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. 18 сентября 2019 года Риксен скончался от болезни в возрасте 43 лет.

Фото: VK / @zenit, Instagram / veronikaricksen