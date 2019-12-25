Вдова Риксена представила книгу про экс-футболиста "Зенита"

Вероника Риксен, вдова бывшего полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена, сообщила в своем Instagram-аккаунте о выходе книги, посвященной ее мужу.
Книга называется "Последний бой. Жизнь с БНМ". БНМ — болезнь моторных нейронов, также известна как боковой амиотрофический склероз (БАС). Это заболевание центральной нервной системы, из-за которого голландец лишился возможности передвигаться и говорить.
С гордостью представляю вам обложку книги о моем покойном муже. Это история, которую он хотел рассказать, история его последних лет.
Вероника Риксен, вдова экс-полузащитника "Зенита" Фернандо Риксена
Напомним, Фернандо Риксен играл за сине-бело-голубых с 2006 по 2009 года. Он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. 18 сентября 2019 года Риксен скончался от болезни в возрасте 43 лет.
Фото: VK / @zenit, Instagram / veronikaricksen
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