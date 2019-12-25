Вашингтон предупредил Польшу о возможных "российских провокациях"

Американские партнёры регулярно передают Варшаве данные о предполагаемых планах России нанести удары по польской инфраструктуре. Речь идёт о сценариях с использованием дронов и гибридных действий с территории Белоруссии или Калининградской области.

Вашингтон направил Польше сигналы о возможных враждебных действиях со стороны Москвы в ближайшее время. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в окружении президента Кароля Навроцкого, эти предупреждения носят системный характер. В издании отметили, что американские партнёры на постоянной основе передают Польше данные о якобы существующих замыслах России нанести удар по восточным рубежам НАТО обычными вооружениями, что не позволяет стране чувствовать себя в безопасности.

Согласно публикации, западные страны рассматривают несколько сценариев, включая атаки с применением дронов на польские энергообъекты, а также гибридные вылазки с территории Белоруссии или Калининградской области. Наиболее опасным вариантом аналитики считают случайное вторжение российских или белорусских военнослужащих на территорию Польши. Как полагает издание, подобные инциденты могут быть спланированы для того, чтобы парализовать военную поддержку Киева со стороны западных государств.

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