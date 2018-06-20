Петербургские зоозащитники заявили, что надо бороться с мошенниками, нелегально торгующими животными

Кроме запрета на продажу собак и кошек в зоомагазинах, по мнению специалистов, следует обратить внимание на нелегальные сайты продаж питомцев.

Петербургский зоозащитник рассказал, что после запрета на продажу кошек и собак в зоомагазинах останутся интернет-порталы с нелегальными продажами животных. Специалист призвал начать бороться именно этим явлением. Об этом сообщает Gazeta.Spb.

Напомним, что законопроект проходит через общественное обсуждение. Инициативу 15 апреля направило Министерство природы. Ведомство предлагает четко установить случаи, когда животные могут использоваться в предпринимательской деятельности, культурных мероприятиях, для ездовых видов спорта и лечения прикосновениями (иппотерапии).

Отметим, что в Петербурге участились случаи мошенничества и участием животных. Злоумышленники показывают питомцев и предлагают прохожим дать средства на лечение или пищу. За данное преступление предусмотрен штраф.

Ранее Piter.tv писал о том, что приют для собак "Василек" просит о помощи.

Фото: Piter.tv