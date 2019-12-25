В зимний период Петербург готовы убирать 7 тысяч дворников

Губернатор отметил, что подготовка к зиме ведется комплексно.

Стало известно, сколько человек будет обеспечивать порядок на улицах Петербурга в зимний период. Об этом 17 октября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Сегодня он проверил готовность специализированной техники и служб Калининского района к зиме. Смотр состоялся у спорткомплекса "Зенит" на улице Бутлерова.

Гуюернатор отметил, что зимой 2020 года в городе будут работать 650 единиц внутридворовой техники и более 1,5 тысяч средств малой механизации. Северную столицу готовы убирать 7 тысяч дворников, в случае необходимости вероятно привлечение новых людей, отметил Беглов.

Заключены договоры с почти 500 кровельщиками, которые прошли обучение. Еще 1200 кровельщиков могут привлечь в случае необходимости. Губернатор отметил, что подготовка к зиме ведется комплексно.

Ранее мы сообщали о том, что к зиме системой "холодный чердак" оборудуют 1300 домов Петербурга. Все необходимые работы закончат к ноябрю. В 2020 году городские власти запланировали капитальный ремонт фасадов в 206 домах.

Об этом стало известно на рабочем объезде Калининского и Красногвардейского районов губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Фото: gov.spb.ru