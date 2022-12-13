Первый снег в сезоне поступил 16 ноября, а 7 января была преодолена планка в 1 миллион "кубов".

В зимнем сезоне 2022-2023 "снежные" пункты Петербурга приняли 1,3 млн кубометров снега, что на 57 % меньше, чем за такой же период прошлой зимы. Об этом рассказали в пресс-службе "Водоканала".

Снегоплавильные пункты приняли 864 тысяч кубометров снега, снегоприемные – 442 тысячи. Самые "популярные" пункты приняли: на Мебельной улице (131 тыс. кубометров); на Взлетной улице (128 тысяч кубометров снега).

Первый снег в сезоне поступил 16 ноября, а 7 января была преодолена планка в 1 миллион "кубов". Но рекорд всё ещё удерживает зимний сезон 2021-2022. Тогда "снежные" пункты приняли 4 млн 396 тысяч кубометров снега.

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Фото: Водоканал