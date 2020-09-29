В заказнике "Гладышевский" погибли более 200 миног

Рыба попала в сети.

В четверг, 8 апреля, в комитете по природопользованию сообщили, что в ходе рейда в заказнике "Гладышевский" обнаружили и изъяли 624 нелегальные ловушки для миноги.

В ловушки попали более 2 тысяч рыб: многих выпустили на свободу, а 250 миног погибли. Нанесенный ущерб животному миру оценили на сумму в более 4,5 миллионов рублей. Вину злоумышленников отягощает и то, что в ловушки попала кумжа обыкновенная, она занесена в Красную книгу России и Петербурга. В одной из емкостей оказался также подкаменщик, также представитель краснокнижного вида.

Ранее мы писали, что обственника участка на Гостилицком обязали убрать свалку.

Фото: пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности