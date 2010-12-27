Умер выдающийся журналист Виталий Шенталинский, которого высоко ценил Солженицын

Поэт и писатель скончался в возрасте 78-лет.

В пятницу 27 июля, умер журналист Виталий Шенталинский. Об этом сообщило правозащитное общество "Мемориал".

В годы Перестройки писатель создал организацию, которая занималась творческим наследием репрессированных писателей.

Без него этой комиссии не было бы — и не вернулись бы, не пришли бы к читателям многие сочинения погибших авторов. Да и о судьбах многих мы так и не узнали бы без его подвижнического труда, который он продолжал — подчас почти в одиночку, отмечают в правлении "Мемориала".

Виталий Шанталинский первый оубликовал серктные документы КГБ о жизни и творчестве Максима Горького, Осипа Мандельштама, Михаила Булгакова, Анны Ахматовой и многих других литераторов 20 века. А книги, которые были написаны по этим материалам высоко оценили такие знамениты писатели, как Александр Солженицын, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко и Лидия Чуковская.

Правозащитное общество "Мемориал" еще не огласило место и дату прощания с писателем.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 86 лет умер режиссер-документалист Игорь Беляев

Фото: официальный сайт "Мемориал"







