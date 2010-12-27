В возрасте 86 лет умер режиссер-документалист Игорь Беляев

Прощание с ним состоится в московском Доме кино 28 июля.

В возрасте 86 лет умер советский и российский режиссер-документалист Игорь Беляев. Прощание с ним состоится в московском Доме кино 28 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Беляев окончил режиссерские курсы Театрального училища им. Щукина. За всю свою жизнь он снял более 100 фильмов. За документальный фильм "Егор Иванович" и кинокартины из телецикла "Деревенские повести" режиссера удостоили Государственной премии СССР. В 1997 году Беляев стал заслуженным деятелем искусств России.

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