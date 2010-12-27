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В воскресенье в Петербурге будет тепло, но облачно
Сегодня, 18:37
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EvaRaskol

В воскресенье в Петербурге будет тепло, но облачно

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В ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" рассказали о погоде в Петербурге на воскресенье, 8 сентября.

Так, в Северной столице ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер будет дуть южный и юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов, в окрестностях местами до +7. Днем температура воздуха прогреется до 21 градуса выше нуля.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что жителей Петербурга приглашают на городских площадках прочесть имена погибших в блокаду.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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